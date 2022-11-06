Как распознать плохого фитнес-тренера на первом занятии? Советы эксперта

Фитнес-тренер Ольга Ливандовская объяснила, как на первой тренировке распознать плохого инструктора.

По словам эксперта, необходимо проверить наличие профессиональных сертификатов у специалиста. Также обратите внимание, узнал ли он все о вашей физической форме и состоянии здоровья.

«Хороший фитнес-тренер обязательно узнает цель вашего визита в спортивный зал и составит индивидуальный план занятий. Он необходим для отслеживания результата», — передает слова специалиста Life.ru.

Также профессионал будет обучать своих подопечных технике выполнения упражнений и следить за их питанием.