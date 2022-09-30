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Сегодня, 10:00

Какие продукты не стоит употреблять вместе с кофе? Ответил врач

Названы продукты, которые не стоит употреблять с кофе
Кафе не стоит пить с молоком.
Фото Global Look Press

Врач-диетолог Оксана Михалева рассказала, что некоторым людям не стоит пить кофе с едой, богатой кальцием и железом.

«В кофе содержатся дубильные и связывающие вещества, такие как танины. Именно они придают горький привкус этому напитку. Однако эти вещества способствуют связыванию в кишечнике кальция и железа, поэтому их просто-напросто можно недополучить», — приводит слова эксперта «Газета.ру».

Много кальция находится в молочных продуктах. В связи с этим не рекомендуется пить кофе с молоком.

Есть вариант развития дефицита кальция. Это стоит иметь в виду подросткам, беременным женщинам, пожилым людям и вегетарианцем.

Кофе. Какой кофе лучше пить? Польза и вред популярного напитка
Источник: https://gazeta.ru/
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