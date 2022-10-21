Камчатские медики прошли мастер-класс по операции на сердце у московских коллег

В формате мастер-класса для местных рентгенэндоваскулярных хирургов их коллегами из ФГБУ «НМИЦК им.ак.Е.И.Чазова» в Камчатской краевой больнице была проведена операция на сердце. Осуществлялось стентирование левой коронарной артерии 63-летнему мужчине.

«Это не только медицинская помощь, но и некий показательный, учебный момент, хоть все специалисты рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения и владеют этими методами, — говорит замначальника управления по работе с регионами ФГБУ «НМИЦК им.ак.Е.И.Чазова» Анна Шангина, — но есть действительно сложные поражения коронарных артерий, методы оперативных вмешательств на которых могут быть продемонстрированы нашими специалистами из НМИЦК».

За последние восемь месяцев стентирование коронарных артерий на Камчатке было выполнено свыше 600 раз. Однако имеют место и особые ситуации. Именно такая операция проводилась в качестве мастер-класса. Она была не открытой, а все манипуляции с сердцем выполнялись через прокол в руке.

«Мы планируем в дальнейшем внедрить в повседневную профессиональную практику эту методику, тем самым будем помогать еще более тяжелой когорте пациентов в Камчатском крае», — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург краевой больницы Андрей Комаров.