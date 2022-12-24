Кардиолог назвал легкие способы снижения уровня холестерина без употребления таблеток

Сегодня, 23:00
Кардиолог Айша Ибрагимова назвала легкие способы снижения уровня холестерина без употребления таблеток.
По словам эксперта, добиться этого можно за счет похудения, особенно людям с абдоминальным ожирением.
«Признаков, по которым можно определить повышенный уровень холестерина, нет. Только если у вас не семейная гиперхолестеринемия. Поэтому важно всем женщинам старше 50 лет, а мужчинам — старше 40 лет сдать развернутый липидный профиль с определением сердечно-сосудистого риска. Сердечно-сосудистый риск — это ваша индивидуальная вероятность в ближайшие 10 лет перенести острый инсульт, инфаркт и т.д.», — цитирует Ибрагимову Life.ru.
Кроме того, следует ограничить употребление мучных изделий, кексов, пирогов, круассанов. Стоит исключить овощи, приготовленные со сливочным маслом или сливками, а также пирожные, мороженое, фруктозу, газировку. Среди повышающих холестерин продуктов — сосиски, колбасы, бекон, субпродукты, ребра, хот-доги и продукты из жирного молока.
Следует включить в свой рацион цельнозерновые продукты, сырые и приготовленные овощи, бобовые, свежие и замороженные фрукты, постную и жирную рыбу, птицу (без кожи), обезжиренное молоко и йогурты.