Кардиолог назвал признаки, свидетельствующие о проблемах с сердцем

Кардиолог Сергей Васильев рассказал об основных признаках, свидетельствующих о проблемах с сердцем.

Первым признаком врач назвал боль. Неприятные ощущения всегда связаны с физической нагрузкой. Также он отметил, что боль не связана с положением тела.

Второй признак — перебои сердцебиения. Врач уточняет, что только лишь по жалобам пациента невозможно определить, насколько серьезна аритмия. Кроме того, разные аритмии даже лечатся по-разному.

Третьим признаком Васильев считает одышку. Если она появляется в покое, при выполнении каких-то бытовых процедур, например при завязывании шнурков, при одевании. По словам кардиолога, чаще всего это клинический признак сердечной недостаточности.

Еще один симптом — повышение давления. Артериальная гипертония — это основной фактор всех сердечно-сосудистых заболеваний.