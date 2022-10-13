Кардиолог назвал продукты, способные защитить от атеросклероза и инфаркта

Врач рассказал о доступных продуктах, способствующих профилактике инфаркта и образования атеросклеротических бляшек.

Врач-кардиолог Роман Алексеев, являющийся сотрудником филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково назвал рыбу семейства лососевых, оливковое масло и орехи, в частности грецкие и фундук, обязательным условием снижения риска атеросклероза и инфаркта. «Крайне важный аспект профилактики инфаркта миокарда — соблюдение определенных диетических рекомендаций, — говорит эксперт. Питание должно быть максимально направлено на укрепление сосудистой стенки и воспрепятствование образованию тех самых атеросклеротических бляшек».

Частью профилактики должны стать регулярные осмотры у врача, контроль уровня холестерина и проведение УЗИ с целью обнаружения атеросклеротических бляшек.

Кардиолог также отметил, что во избежание развития атеросклероза из питания стоит исключить фастфуд, полуфабрикаты и жирные сорта мяса.