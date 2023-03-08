Кардиолог назвал симптомы приближающегося инфаркта миокарда

Кардиолог Рустем Османов перечислил симптомы приближающегося инфаркта миокарда. Среди них врач назвал: боль в сердце, сопровождающаяся потоотделением, снижением давления и слабостью.

«Какие симптомы должны насторожить и предупредить о приближающемся инфаркте миокарда? В первую очередь — боль в области грудной клетки. Боль может появиться быстро, резко, может быть продолжительной, сопровождающейся потоотделением, слабостью, головокружением, снижением давления», — цитирует Османова Life.ru.

При таких симптомах нужно срочно вызвать скорую помощь, после чего занять удобное положение. Желательно сидя с приподнятыми вверх и согнутыми в коленях ногами.