Кардиолог объяснил, в чем польза и вред бега зимой

Врач-терапевт и кардиолог Михаил Иормарк назвал плюсы и минусы зимних пробежек.

«Однозначно, бегать зимой лучше, чем летом. И для тех, кто решил заниматься зимой спортом, на улице это гораздо эффективнее. Во-первых, зимой в воздухе содержится на 25-30 процентов больше кислорода, чем в летнее время, что облегчает дыхание во время бега и очень полезно для всей легочной системы. Во время бега кровь насыщается кислородом, в результате чего снижается риск закупорки сосудов и улучшается работа сердца. Кардионагрузки помогают сбросить лишний вес, а чем ниже температура, тем выше расход калорий. Но важно не переусердствовать и не заниматься при очень низких температурах», — приводит Life.ru слова Иормарка.

При этом эксперт отметил, что новичкам в беге лучше воздержаться от зимних тренировок. Такая практика нанесет вред, поскольку организм еще не адаптировался к физическим нагрузкам. Иормарк добавил, что противопоказаниями к бегу в зимний период являются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, перенесенный инфаркт, инсульт и варикозное расширение вен.

«Темп должен быть умеренным. Конечно же, лучше выбирать места, где меньше загазованность: парки, леса, выбирать светлое время суток», — подчеркнул кардиолог.

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