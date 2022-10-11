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Сегодня, 12:30

Кардиолог предупредил, чего нельзя делать при простуде

Ольга Стрельникова

Врач-кардиолог Рустем Османов рассказал, как нельзя лечить простуду.

Специалист «СМ-клиник» Рустем Османов предупредил, что ряд народных методов лечения простуды не просто не эффективны, но и опасны. Речь в частности об ингаляциях над паром с вареным картофелем, приводящих к ожогам слизистой, и горчичниках. «Из-за нагрева дыхательных путей отечность только усиливается, что может привести к проблемам с дыханием, — предупреждает врач. Ингаляции категорически нельзя использовать при повышенной температуре тела (более 37,5 градуса)». Аналогичная рекомендация касается и горчичников.

Полоскания горла и носоглотки с содой и солью, по мнению Рустема Османова, также, как и манипуляции с картофельным паром, приведут к иссушению слизистой и, как следствие, развитию патогенной флоры. Не принесут ни пользы, ни вреда горячие ванны для ног.

Чтобы не усугубить течение болезни и не продлить её длительность, необходимо при первых симптомах обращаться к врачу, а не заниматься самолечением, пытаясь заменить высокоэффективные препараты, теряя драгоценное время и здоровье.

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