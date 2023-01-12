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Сегодня, 16:15

Кардиолог рассказал об опасности курения вейпа при гриппе и простуде

Иван Шитик
Корреспондент
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Кардиолог, терапевт Сергей Васильев рассказал, что курение вейпов, сигарет, сигар, кальяна и прочего сильно отражается на бронхах и усугубляет течение гриппа и простуды.

«Система легочного обмена кислородом очень сложна. Здесь и регуляция проходимости бронхов, и клетки (они выделяют слизь), и реснитчатый эпителий (он эвакуирует мельчайшие частицы и пылинки). Курение всегда приводит к ослаблению всех этих систем», — предупредил врач Life.ru.

Васильев подчеркнул, что прежде всего дым повреждает мышечные клетки реснитчатого эпителия. Из-за этого мокрота перестает выделяться, а вредные вещества скапливаются в легких и раздражают бронхи. Причем мокрота может инфицироваться и вызывать воспаление.

По словам кардиолога, никотин в курительных смесях приводит к спазму бронхов — они сужаются, затрудняется обмен кислородом. В результате возникают одышка и удушье. В целом курение провоцирует снижение защитного иммунитета.

Источник: https://life.ru/p/1551242
Здоровье
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