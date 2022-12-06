Кардиолог рассказала, как правильно измерять давление

Врач-кардиолог, терапевт Елена Быстрова рассказала, как правильно измерять давление и при каком образе жизни это необходимо.

По словам доктора, регулярно измерять давление должны те, кто работает по ночам, а также курильщики и трудоголики, которые не соблюдают режим труда и отдыха. Также следить за давлением нужно людям молодого возраста, 25-28 лет. Артериальная гипертензия у них регистрируется впервые, и при своевременном подборе терапии ее можно сдерживать.

«Тридцатилетним людям тонометр также может пригодиться, потому что существуют случаи вазоренальной артериальной гипертензии. То есть повышение артериального давления ввиду патологии сосудов почек. Также молодые пациенты входят в группу риска артериальной гипертонии ввиду психосоматических факторов», — цитирует Life.ru Быстрову.

Врач отметила, что более точные измерения делает механический тонометр, а электронным тонометром надо измерять давление три раза подряд и записывать среднее значение. Она посоветовала измерять показатели не менее двух раз в день: один раз утром, через 10-15 минут после пробуждения, натощак, второй раз — перед сном.