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Сегодня, 10:30

Кардиологи выявили предвестников сердечного приступа

Ольга Стрельникова
Фото Global Look Press
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Врачи назвали симптомы, которые появляются за месяц до инфаркта.

В Далласе в рамках ежегодного собрания Американской кардиологической ассоциации были представлены итоги исследования ранней симптоматики сердечных приступов. Участие в эксперименте приняли 567 мужчин возрастом от 35 до 65 лет.

Почти за месяц до инфаркта больше половины испытуемых ощутило боль в груди. Среди прочих симптомов наблюдалось головокружение, учащенное сердцебиение, одышка и обморочные состояния.

Кардиологи рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию и незамедлительно реагировать на признаки, описанные ранее, при необходимости вызывать неотложку. Ожидая скорую помощь, следует принять таблетку аспирина, чтобы улучшить кровообращение и приток крови к сердцу.

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