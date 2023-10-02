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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:35

Кирстен Данст помогла Софии Копполе выбрать актрису на главную роль в фильме «Присцилла»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фильм «Присцилла».
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В начале ноября выйдет фильм Софии Копполы «Присцилла» (Priscilla), основанный на книге бывшей жены короля рок-н-ролла «Элвис и я».

Главную роль в картине сыграла Кейли Спейни. В интервью журналу W Коппола рассказала, что выбрать актрису на роль Присциллы Пресли ей помогла Кирстен Данст: «Кирстен мне как сестра, и, когда она порекомендовала Кейли, я прислушалась».

София Коппола сняла Кирстен Данст в своих фильмах «Девственницы-самоубийцы», «Мария-Антуанетта» и «Роковое искушение». Данст же знала Спейни, потому что работала с ней над фильмом Алекса Гарленда «Гражданская война», премьера которого еще предстоит.

Премьера фильма «Присцилла» пройдет 3 ноября.

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