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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:44

Кондитер объяснил, почему рисовая и овсяная мука полезнее обычной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Кондитер Дмитрий Дюран заявил, что во многих рецептах достаточно заменить обычную муку на рисовую или овсяную, чтобы выпечка стала полезной.

«Рисовая мука может использоваться в качестве замены пшеничной муки в различных рецептах, таких как пироги, печенье, кексы, пудинги. Это безглютеновый продукт, что особенно важно для людей, страдающих целиакией или чувствительных к глютену. Рисовая мука также имеет низкий гликемический индекс, то есть она не вызывает резких изменений уровня сахара в крови и может быть полезна для людей, которые следят за уровнем глюкозы. Овсяная мука содержит растворимые волокна, которые могут помочь улучшить пищеварение и предотвратить запоры, и бета-глюкан, который способствует снижению уровня холестерина в крови и может помочь предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, овсяная мука тоже имеет низкий гликемический индекс, что означает, что она медленно усваивается в кровоток и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови», — приводит слова Дюрана Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1564785
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