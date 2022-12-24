Кондитер перечислил десерты, которые можно есть при похудении

Кондитер Дмитрий Дюран перечислил десерты, которые можно есть при похудении. По словам повара, десерты с высоким содержанием клетчатки — это отличный способ удовлетворить тягу к сладкому, одновременно сдерживая аппетит.

Сладости по особой рецептуре с высоким содержанием клетчатки могут включать в себя множество вариантов, например, мороженое, печенье или даже слойки.

«Фрукты, например виноград с низкокалорийными взбитыми сливками и несколькими орехами или с греческим йогуртом с небольшим количеством меда — здоровый перекус, который не навредит фигуре и удовлетворит сладкоежек. Эти варианты сочетают в себе углеводы, белок и немного жира, что позволяет быстро насытиться», — цитирует Дюрана Life.ru.