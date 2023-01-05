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Сегодня, 18:30

Косметолог дала рекомендации по избавлению от морщин и мешков под глазами

Ольга Стрельникова
Косметолог наносит маску.
Фото Freepik/senivpetro
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Косметолог-дерматолог Екатерина Апанович в интервью изданию «Секрет Фирмы» рассказала алгоритм избавления от морщин и мешков под глазами. Для этого перед сном необходимо наносить крем, а днем не забывать про маски.

Специалист рекомендовала обратить внимание на натуральные ингредиенты. К примеру, для питания кожи можно использовать творог и сливочное масло.

«Если хотите очистить кожу, подойдет сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами», — подчеркнула врач. Избавиться от мешков под глазами можно с помощью чайных пакетиков, приложенных на 30 минут.

Перед применением домашних косметических средств проконсультируйтесь с врачом.

Екатерина Апанович посоветовала отказаться от несбалансированных диет, употребления алкоголя и табака. Все это негативно влияет на эластичность кожи. Полезны будут умывания холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также прием витаминов по рекомендации врача.

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