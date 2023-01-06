Косметолог дала совет, как помолодеть на 10-15 лет

По словам эксперта, достаточно всего 20 минут на процедуру два раза в неделю.

Косметолог Татьяна Сугоркина в беседе с «Кубанскими Новостями» рассказала, что вернуть свежесть и ровный цвет лица зрелой коже можно с помощью курса «омолаживающих» процедур.

«Делайте два раза в семь дней питательные и увлажняющие маски, и уже через пару недель вы заметите впечатляющий результат», — порекомендовала эксперт и обратила внимание, что наиболее эффективны будут маски, подобранные по типу кожи.

Также Татьяна Сугоркина отметила, что антивозрастные маски можно приготовить самостоятельно. С сухостью помогут бороться маски из оливкового масла с яблоком. Разгладят морщинки, уменьшат воспаления и шелушение овсяные хлопья с молоком, медом и растительным маслом. Для избавления от пигментных пятен и воспалений, а также осветления кожи, эксперт порекомендовала маску из сухих дрожжей с трехпроцентным раствором перекиси водорода.

ВАЖНОЕ: Перед использованием домашних масок проконсультируйтесь с врачом.

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