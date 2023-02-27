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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:21

Косметолог назвала 8 советов для идеальной кожи лица

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Косметолог Мария Гришина дала советы, как добиться идеально гладкой кожи лица.

«Чем больше воды мы пьем в течение дня, тем моложе и красивее наша кожа. Но не стоит стараться выполнить норму два литра в день, о которой все говорят. Пейте чуть больше, чем привыкли. Если пьете один стакан воды в день, значит, добавляем до двух стаканов и т.д. Следующий пункт — питание. Чем больше человек увлекается булочками и сладостями, тем больше на лице появляется морщин и несовершенств. Еще один важный совет — тщательно выбирать средства для проблемной кожи. Скрабы, особенно с крупной крошкой, могут сильно травмировать проблемную или чувствительную кожу. Также важно менять постельное белье не реже раза в неделю, так как во время сна оно собирает на себе все микрочастицы кожи. Используйте крем с SPF-защитой и зимой, и летом. УФ-лучи круглогодично оказывают свое влияние на нашу кожу, что впоследствии приводит к появлению морщин и пигментных пятен. Введите в свои уходовые кремы средства с SPF и вы всегда будете защищены от негативного воздействия ультрафиолета. Последнее наставление — правильно смывать косметику. Мицеллярная вода не дает стопроцентного эффекта, так что после неё стоит воспользоваться мягкими средствами вроде геля и пенки, используя косметические губки или спонжи», — приводит слова Гришиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1561347
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