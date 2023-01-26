Косметолог назвала четыре метода, которые помогут справиться с неровностями кожи

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич перечислила четыре метода борьбы с неровностями кожи.

Так, справиться с подобными несовершенствами поможет шлифовка. Она может быть абляционной, когда ткани выпариваются и формируются микроотверстия кожи, или неабляционной. Во втором случае поверхность кожи остается неповрежденной, стимулируется синтез нового коллагена изнутри, тем самым вытаскивается дно атрофии, быстрее и легче проходит реабилитация, но результата ждать дольше.

В качестве метода борьбы с неровностями Долбич также назвала филлеры.

«Инъекции плотного геля гиалуроновой кислоты, который выкладывают под дно морщины или рубца, приподнимая его и делая их визуально менее выраженными», — приводит слова косметолога Life.ru.

Кроме того, можно воспользоваться инъекциями препаратов коллагена — коллоста, сферогеля и нития. Врач отметила, что это готовый стерильный раствор, который стимулирует фибробласты — клетки дермы — на производство нового качественного коллагена. А высыпания и бугорки на коже нужно убирать с помощью профессиональных чисток и корректировки домашнего ухода.

Косметолог при этом рекомендовала предварительно проконсультироваться с врачом-дерматологом и получить индивидуальный план лечения.