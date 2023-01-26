Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:00

Косметолог назвала четыре метода, которые помогут справиться с неровностями кожи

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Долбич перечислила четыре метода борьбы с неровностями кожи.

Так, справиться с подобными несовершенствами поможет шлифовка. Она может быть абляционной, когда ткани выпариваются и формируются микроотверстия кожи, или неабляционной. Во втором случае поверхность кожи остается неповрежденной, стимулируется синтез нового коллагена изнутри, тем самым вытаскивается дно атрофии, быстрее и легче проходит реабилитация, но результата ждать дольше.

В качестве метода борьбы с неровностями Долбич также назвала филлеры.

«Инъекции плотного геля гиалуроновой кислоты, который выкладывают под дно морщины или рубца, приподнимая его и делая их визуально менее выраженными», — приводит слова косметолога Life.ru.

Кроме того, можно воспользоваться инъекциями препаратов коллагена — коллоста, сферогеля и нития. Врач отметила, что это готовый стерильный раствор, который стимулирует фибробласты — клетки дермы — на производство нового качественного коллагена. А высыпания и бугорки на коже нужно убирать с помощью профессиональных чисток и корректировки домашнего ухода.

Косметолог при этом рекомендовала предварительно проконсультироваться с врачом-дерматологом и получить индивидуальный план лечения.

Источник: https://life.ru/p/1554470
Здоровье
Советы и рекомендации
0
Читайте также
Кто заработал больше за всю карьеру: Месси или Роналду? Сравниваем их доходы по годам
В ИИХФ оценят вероятность участия российских команд в международных турнирах в мае
Трамп указал на угрозу ядерного конфликта из-за передачи танков Украине
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Нестандартное решение командира ракетного расчета помогло сбить пять БПЛА противника
L'Opinion заявила о ярости Запада из-за совместных учений России, ЮАР и Китая
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Психолог рассказала о недетских проблемах персонажей «Чебурашки»