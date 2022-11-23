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23 ноября, 14:12

Косметолог назвала причины появления темных кругов под глазами

Ольга Стрельникова
Почему появляются темные круги под глазами.
Фото unsplash.com/@soroushkarimi
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Дерматовенеролог Лариса Берзегова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что причинами темных кругов под глазами могут быть как распространенные факторы, так и неочевидные. Неприятное явление возникает, если вы пребываете в постоянном стрессе, мало и плохо спите, часто летаете на самолете, много времени проводите за компьютером или на открытом солнце.

Темные круги могут быть результатом определенного образа жизни, при котором нарушается питьевой режим, присутствует злоупотребление кофе, алкоголем, курение и неправильное питание. Неприятный дефект бывает, если неверно подобрана косметика, вы не снимаете макияж перед сном или постоянно трете глаза.


Почему еще могут появиться темные круги под глазами и как от них избавиться, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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