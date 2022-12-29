Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 18:10

Косметолог назвала причины старения кожи

Ольга Стрельникова
Девушка указывает на лоб.
Фото Freepik/drobotdean
Telegram Дзен

Врач-косметолог Оксана Чащина в интервью «Газете.ру» рассказала, что причины старения кожи связаны в первую очередь с изменениями в структуре коллагена и эластина. С годами эти белки перестают заменяться новыми, растягиваются, истончаются, что делает кожу менее упругой, образуются морщины.

Немалое значение, по словам эксперта, играет воздействие UV-излучения. Оно провоцирует расширение сосудов, воспаления и пигментацию.

Еще одна из причин преждевременного старения кожи — нарушение режима сна и отдыха, которое приводит к недостаточной выработке мелатонина. Гормон сна относится к антиоксидантам и обладает свойствами онкопротектора. При его дефиците организм попросту не успевает восстанавливаться.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

0
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Отоларинголог призвал не откладывать операцию при проблемах с носовой перегородкой

Доктор Мясников рассказал, какая температура должна быть в доме