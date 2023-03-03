Косметолог назвала пять простых и эффективных правил ухода за кожей весной

Дерматолог Елена Богатова заявила, что после суровой зимы кожа нуждается в витаминной подпитке.

«За зиму кожа сильно устает от испытаний морозом, сухим воздухом горячих батарей в квартире, дефицитом витаминов. Как врач-косметолог напоминаю, что весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке. Необходимо правильное очищение, хорошее увлажнение, пилинг, защита от ультрафиолета и правильная подпитка кожи. Не упускайте из виду правильное питание, богатое фруктами и овощами. Так ваша кожа получит дополнительные антиоксиданты, влагу и витамины», — приводит слова Богатовой Life.ru.