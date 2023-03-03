0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 13:50

Косметолог назвала пять простых и эффективных правил ухода за кожей весной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Дерматолог Елена Богатова заявила, что после суровой зимы кожа нуждается в витаминной подпитке.

«За зиму кожа сильно устает от испытаний морозом, сухим воздухом горячих батарей в квартире, дефицитом витаминов. Как врач-косметолог напоминаю, что весной лицо и тело нуждаются в особой поддержке. Необходимо правильное очищение, хорошее увлажнение, пилинг, защита от ультрафиолета и правильная подпитка кожи. Не упускайте из виду правильное питание, богатое фруктами и овощами. Так ваша кожа получит дополнительные антиоксиданты, влагу и витамины», — приводит слова Богатовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1562565
0
Читайте также
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Мичков начал плей-офф с дубля
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
Сумасшедшее начало плей-офф
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Судьи готовятся к плей-офф. Репортаж Алексея Шевченко
«Калгари» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы 5 продуктов, которые любит печень

Названы заболевания, на которые указывает изменение цвета ногтей