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28 декабря, 23:59

Косметолог назвала различия обезвоженной и сухой кожи

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Косметолог Елена Кудашкина рассказала о различиях между обезвоженной и сухой кожей. По словам специалиста, сухая кожа нуждается в тщательном питании, при обезвоживании стоит уделить внимание увлажнению.

«Важно отметить, что сухая и обезвоженная кожа может быть любого типа — комбинированной, чувствительной, жирной. Например, если ранее вы не сталкивались с шелушениями, то есть большая вероятность того, что у вас обезвоженная кожа. Часто сталкиваются с данной проблемой обладатели жирной и комбинированной кожи, использующие подсушивающие средства, которые и обезвоживают кожу», — цитирует врача Life.ru.

Кудашкина добавила, что чаще всего сухая кожа проявляет себя ощущением стягивания, шелушением разной степени, узкопористой структурой и легко возникающей реакцией на агрессивные компоненты в косметике.

Источник: https://life.ru/p/1548908
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