Косметолог назвала три способа восстановить обветренные губы

Пластический хирург и косметолог Дарья Фетисова рассказала, как восстановить обветренные губы. По словам специалиста, быстро убрать сухость помогут скрабы.

«Скрабы не должны быть агрессивными, чаще всего их либо выпускают как именно скрабы для губ, либо можно использовать мягкий пилинг для лица, только не скатки, которые хорошо отшелушивают поверхность губ», — приводит Life.ru слова Фетисовой.

Врач назвала еще один способ избавиться от сухости — уходовые процедуры для губ с применением профессиональных экстраувлажняющих средств, которые выполняются у косметолога.

Третий способ — крем с мочевиной либо такое же средство в виде сыворотки. По словам Фетисовой, мочевина и молочная кислота сильно увлажняют и решают проблему полностью и быстро.