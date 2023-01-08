Косметолог объяснила, как избавиться от мешков под глазами

Врач-дерматовенеролог, косметолог Анна Томс в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что убирать мешки под глазами нужно, начав с нормализации водного баланса в организме. Это поможет стимулировать циркуляцию жидкости. Пейте простую воду, можно добавить немного лимона. Не нагружайте организм питьем на ночь.

Также ускорить циркуляцию поможет физическая активность — прогулки на свежем воздухе или тренировки в зале.

В борьбе с мешками под глазами, по словам Анны Томс, будут эффективны самомассаж и контрастный душ. Усилить эффект можно, приложив лед или чайные пакетики к мешкам или ополоснув лицо холодной водой. В качестве экспресс-средства от мешков под глазами подойдут специальные патчи.