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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:02

Косметолог объяснила, как правильно подобрать солнцезащитный крем и не обгореть на пляже

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Косметолог Кристина Радина заявила, что солнцезащитные крема для кожи должны содержать витамин Е.

«В первую очередь для защиты лица от солнца нужно пользоваться кремом с содержанием SPF. Чтобы правильно его подобрать, надо определить свой цветотип, которых всего четыре. Так, к первому относятся люди с очень светлой кожей. Как правило, это обладатели веснушек, рыжих волос, голубых и зеленых глаз. Они очень быстро обгорают на солнце из-за тонкой кожи, поэтому таким людям подходит крем с SPF-защитой с индексом от 40 и выше. Ко второму цветотипу относятся люди со светлой кожей, более толстой. У них меньше разных высыпаний, могут быть голубые и карие глаза. Им подходят крема с SPF-защитой около 30. На пляже крем следует постоянно обновлять или же использовать влагостойкий, чтобы он не смылся в море. При этом в составе средства должен быть витамин Е или гиалуроновая кислота, чтобы кожа увлажнялась», — приводит слова Радиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1572096
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