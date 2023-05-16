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Стиль жизни и ЗОЖ

16 мая, 20:53

Косметолог объяснила, как спасти волосы после поездки на море

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Инна Карасева призвала отказаться от фена и окрашивания волос летом.

«Для начала не следует пренебрегать профилактическими мерами. Как только вы оказались под лучами палящего солнца — наденьте головной убор. В летнее время не нужно слишком часто использовать фены и плойки, так как волосы и без того чрезмерно сохнут. Кроме того, перед поездкой на море будет не лишним купить средства для защиты, обычно их продают в виде спрея. Если вы все же вернулись из отпуска с испорченной шевелюрой, то нужно провести комплекс восстановления. Прежде всего откажитесь от окрашивания и фена на ближайшие две недели. Используйте маски и масла для волос на регулярной основе», — приводит слова Карасевой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1579719
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