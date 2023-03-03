Косметолог перечислила главные ошибки при лечении акне

Врач Ирина Василенко заявила, что гормоны являются причиной акне при наличии других гинекологических проблем.

«Акне — это хроническое рецидивирующее заболевание с периодами ремиссии и обострения. Оно распространено не только среди подростков, но и среди людей старше 25 лет. Полностью вылечить акне нельзя, но можно вывести в длительную ремиссию. На самом деле анализы на гормоны необходимы только в том случае, если пациенты — девушки, женщины — предъявляют жалобы на нарушение цикла, появление вторичных половых признаков или другие проблемы, связанные с гинекологией. Не следует прибегать к самолечению и самостоятельно назначать себе препараты. Дело в том, что к таким препаратам, как, например, «Зеркалин», бактерии быстро привыкают и уже через неделю антибиотик не работает. Также не следует использовать препараты в виде монотерапии. Таким образом, в лечении акне важны научный, доказательный подход и грамотный лечащий врач, который правильно определит причину и будет работать в первую очередь с ней, а не только с симптомами», — приводит слова Василенко Life.ru.