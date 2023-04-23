Косметолог Петраш дала 5 советов, как быстро уменьшить отеки после пластики

Косметолог Надежда Петраш дала 5 советов, как быстро уменьшить отеки после пластики.

«Как правило, после пластики для борьбы с отеками назначаются специальные препараты и уход. В некоторых случаях может понадобиться ношение компрессионного белья или бандажа, если речь идет об оперативном вмешательстве на лице. Рекомендуется ограничение физических нагрузок — отказ от спорта, походов в баню, сауну, солярий, запрет на загар под открытым солнцем. Уменьшить отеки и снизить боль также поможет охлаждение. Для этого можно использовать специальную ледяную подушку или пакет со льдом. Важно помнить, что такой компресс нельзя оставлять на коже более 20 минут. Нужно пить больше воды — не менее восьми стаканов в день. Это уменьшит отеки за счет естественного увлажнения организма. Отеки усугубляются из-за курения и стресса, поэтому при восстановлении нужно больше отдыхать, а также отказаться от вредной привычки на несколько недель до и после операции. Процесс восстановления после пластической операции — это совместная работа пациента и хирурга», — приводит слова Петраш Life.ru.