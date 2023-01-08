Косметолог предостерегла любительниц пилингов и частых чисток лица

Уход за кожей не должен быть слишком активным, а средства и процедуры нужно выбирать по типу и возрасту, иначе можно навредить, рассказала косметолог Кристина Радина.

Она подчеркнула, что кожа выполняет несколько функций, в том числе барьерную, защитную и терморегуляторную, поэтому в погоне за красотой важно не переборщить.

Так, например, отметила эксперт, пилинг стоит делать в период с октября по апрель, когда солнечная активность минимальна, нет жары, которая будет неблагоприятно сказываться на коже.

«Пилинг может быть достаточно агрессивной процедурой, например, если мы говорим о химическом пилинге, его нельзя применять бездумно, нужно его делать только по показаниям. Некоторые женщины в погоне за красотой могут увлечься и повредить свою кожу, то есть после этого пилинга могут остаться шрамы, рубцы», — приводит слова Радиной Life.ru.

Она также подчеркнула, что важен и возраст пациентки. Девушкам до 25 лет подойдет легкий уход, который состоит из фруктового или ферментативного пилинга, гоммаж, в возрасте от 25 до 35 лет уже можно использовать лазерный пилинг, а с 35 до 50 лет — химический пилинг.

«То есть, большое значение имеет именно то, что мы не только ограничиваем количество процедур, но мы также смотрим, в какой сезон их делаем и на какую кожу мы это делаем», — отметила косметолог.

Что касается лазерной шлифовки, то такую процедуру можно применять однократно. Даже такая процедура как, например, механическая или ультразвуковая чистка лица, указала эксперт, нуждается в показаниях. При регулярных чистках есть риск травм кожи.

«Если мы часто проводим механическую чистку лица, то стимулируем избыточную секрецию сальных желез, и кожа, например, будет выглядеть еще более жирной. Слишком частый уход может вызвать повышенную травматизацию кожи, и вместе с этим будут ухудшаться ее функции, то есть коже будет сложно самостоятельно регулировать свой pH, выделять оптимальное количество сального секрета и, соответственно, будет страдать защитная функция кожи, поэтому, как я уже сказала, нужно понимать, что часто не стоит делать эти процедуры», — заключила эксперт.