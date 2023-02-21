Косметолог рассказала, как подготовить лицо к сезону отпусков

Косметолог Светлана Барагунова посоветовала делать SMAS-лифтинг и биорепарацию в первую неделю весны.

«Начинать весенние процедуры я бы рекомендовала с такой процедуры, как SMAS-лифтинг. Механизм SMAS-лифтинга основан на воздействии микросфокусированных ультразвуковых волн на глубокие подкожные ткани, их точечного нагрева без повреждения целостности тканей. Благодаря SMAS-лифтингу под кожей формируется прочный коллагеновый каркас, происходят уплотнение связок и мышц, подтяжка тканей лица. После процедуры уходят второй подбородок, брыли, сокращается нависание век, снижается отечность лица, отметила врач. Эффект после процедуры нарастает в течение двух-трех месяцев и сохраняется 12-18 месяцев. Вторая рекомендация — инъекции препаратами, содержащими гидроксиапатит кальция и полимолочную кислоту. Методика запускает собственную коллагеностимуляцию дермы: кожные покровы приобретают упругость, а овал лица принимает более четкие очертания. Длительность достигнутого результата варьируется от одного до двух месяцев», — приводит слова Барагуновой Life.ru.

Он также заявила, что еще одной эффективной процедурой является криолиполиз.

«Криолиполиз — безоперационный аналог липосакции, обеспечивающий такой же стойкий и гарантированный эффект, но без хирургического вмешательства и тяжелой реабилитации. Все дело в контролируемом охлаждении подкожно-жировой структуры: жировые клетки под действием холода разрушаются и выводятся естественным путем», — добавила Барагунова.