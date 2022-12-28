Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 21:00

Косметолог рассказала, как увеличение губ может повлиять на внешность

Ольга Стрельникова
Косметолог рассказала, как увеличение губ может повлиять на внешность.
Фото freepik/ru.freepik.com
Telegram Дзен

Специалист объяснила, какие последствия могут ждать при неправильно выполненной процедуре.

Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Склярова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что процедура увеличения губ порой может неожиданно «преобразить» лицо. Специалист пояснила, что при неграмотном подходе нередко меняются пропорции лица, оно теряет гармоничность, может выглядеть странно и даже безобразно, искажаются контур губ и выворотность, опускаются уголки или появляется «утиный рот».

Какие еще проблемы может спровоцировать увеличение губ и кому эта процедура противопоказана, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

0
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
СМИ предсказало завершение Россией и Китаем «эпохи американских санкций»
Рогов заявил об участии около 10 тыс. поляков в боевых действиях на Украине
Захарова назвала слова Каллас о беженцах показателем расчеловечивания Запада
Аналитики RAND: США рассматривают возможность нанесения удара по России в случае эскалации
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врачи рассказали о пользе пряностей

Эксперт объяснила, что лучше выбрать на Новый год — ель, сосну или пихту