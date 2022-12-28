Косметолог рассказала, как увеличение губ может повлиять на внешность.

Сегодня, 21:00
Специалист объяснила, какие последствия могут ждать при неправильно выполненной процедуре.
Врач-косметолог, дерматовенеролог Евгения Склярова в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала, что процедура увеличения губ порой может неожиданно «преобразить» лицо. Специалист пояснила, что при неграмотном подходе нередко меняются пропорции лица, оно теряет гармоничность, может выглядеть странно и даже безобразно, искажаются контур губ и выворотность, опускаются уголки или появляется «утиный рот».
Какие еще проблемы может спровоцировать увеличение губ и кому эта процедура противопоказана, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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