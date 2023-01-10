Косметолог рассказала, как восстановить кожу после праздников

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Косметолог, дерматолог, врач общей практики, врач профилактической и восстановительной медицины, геронтолог Елена Кудашкина в интервью «Мосленте» рассказала, что во время новогодних праздников у многих менялся рацион и режим дня, что негативно сказывается на состоянии кожи.
«Из-за обилия жирной пищи, солений, копченостей на лице может появиться отечность. Избыток натрия задерживает жидкость в организме, нарушает лимфоток. Разнообразие новогодних блюд, цитрусовые, экзотические деликатесы, сладости также могут стать причиной покраснений, аллергических высыпаний, обострения акне», — пояснила косметолог.
В этом случае, по словам эксперта, помогут глубоко очищающие чистки и пилинги — химические и аппаратные. Они дополнительно активизируют обмен веществ и регенерацию клеток, благодаря чему кожа обретает упругость и ровный тон, выравниваются морщины. Если высыпания — результат переедания цитрусовых, поможет фотодинамическая терапия.
Также Елена Кудашкина обратила внимание, что прогулки на морозе чреваты сухостью, трещинами, микротравмами и обморожением кожи. Лучшее средство защиты во время пребывания на свежем морозном воздухе — питательный крем, в составе которого нет воды. При ясной погоде не помешает крем с SPF от 30.
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