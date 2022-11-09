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Сегодня, 21:30

Косметолог рассказала о бьюти-процедурах, которые нужно сделать до 35 лет

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Косметолог Татьяна Егорова рассказала о бьюти-процедурах, которые нужно успеть сделать до 35 лет.

Во-первых, необходимо в обязательном порядке делать чистку лица. По словам специалиста, это позволяет уменьшать места размножениям бактерий.

Во-вторых, необходимо делать процедуры, которые снимают верхний слой кожи — это положительно сказывается на организме.

В-третьих, инъекции ботокса. По словам специалиста, они безвредны как до, так и после 18 лет и позволяют корректировать избыточную мимику.

Источник: https://life.ru/p/1537659
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