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23 ноября, 12:30

Косметолог рассказала, почему японки не стареют

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@bachtran2000
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Косметолог Анна Жанурина в интервью kubnews.ru рассказала, что причины длительного сохранения японскими женщинами молодости и красоты связаны не с генетикой. Японки тщательно ухаживают за своим лицом и телом, безукоризненно соблюдая несколько правил. Во-первых, они постоянно применяют солнцезащитные средства с SPF не менее 40-50, поскольку лучи ультрафиолета повреждают клетки эпидермиса, вызывая преждевременное фотостарение, иногда приводя и к онкологии. По этим же причинам японские женщины носят широкополые шляпы и используют зонтики от солнца.

По словам эксперта, японки регулярно принимают ванны. Это помогает снять напряжение, наладить сон, увлажнить и восстановить кожу. Особенно этому способствуют термальные источники, которых немало в Японии. Но можно и дома устроить спа-процедуры, добавив в теплую воду морскую соль, травы и эфирные масла.

Жительницы страны восходящего солнца поддерживают молодость и красоту изнутри. Для этого, как заметила специалист, они пьют зеленый чай, который богат антиоксидантами, препятствующими окислению клеток и, как следствие, старению организма.

Здоровье
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