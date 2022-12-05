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Сегодня, 15:30

Косметолог рассказала, существует ли зависимость от бьюти-инъекций

Виктория Кравченко
Фото Global Look Press
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Медицинский косметолог Екатерина Гамалея ответила на вопрос, что может произойти после прекращения применения определенных лекарств или косметических процедур.

«Привыкания нет, так как в них не используются гормональные препараты — лишь те, что стимулируют регенерацию. Другими словами, в косметологии не используются препараты, подразумевающие привыкание, то есть ни одно из действующих веществ не оказывает влияния на внутренние процессы нашего организма», — объяснила Life.ru.

По словам косметолога, не вызывает привыкания и ботокс. Его главный компонент ботулотоксин расслабляет мышцы лица, позволяя ликвидировать морщины.

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