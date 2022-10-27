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Сегодня, 19:00

Косметолог развеяла главные мифы о влиянии бьюти-процедур на развитие рака

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Врач дерматовенеролог-косметолог Полина Никанорова рассказала, почему люди считают, что бьюти-процедуры могут спровоцировать онкологические заболевания.

«В спектре действия лазера нет УФ-лучей. Его действие направленно на волосяной фолликул и не распространяется на кожу и окружающие ткани. В данном случае страхи беспочвенны. При этом важно следовать рекомендациям косметолога после процедуры. Не стоит выходить на активное солнце, а также посещать солярий, ведь именно так можно стать жертвой ультрафиолета, вызывающего рак кожи», — пояснила специалист LIFE.

При этом лазер не только не вредит, но еще и способен помочь при профилактике онкологии.

Согласно последним научным изысканиям, он может использоваться для профилактики некоторых форм рака, а также удалять поврежденные кератиноциты и стимулировать реэпителизацию из стволовых клеток, находящихся глубоко в эпидермисе.

Источник: https://life.ru/p/1534658
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