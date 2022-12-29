Косметолог рекомендовала маски из клубники и творога против морщин вокруг глаз

Косметолог-дерматолог Екатерина Апанович рассказала, что для защиты от морщин вокруг глаз можно использовать натуральные кремы, маски и отказаться от вредных привычек.

Она посоветовала использовать перед сном ночные кремы, а днем наносить на лицо маску из натуральных ингредиентов: мякоть клубники или творог. Эксперт предостерегла от использования французской косметики и рекомендовала антивозрастные средства вне зависимости от возраста.

«В качестве увлажняющего средства — натуральное сливочное масло. Если хотите очистить кожу, подойдет сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Если у вас на цитрусовые аллергия, проконсультируйтесь с врачами», — сказала эксперт Life.ru.

Наносить кремы она посоветовала массажными движениями, распрямляя морщины. Если они в уголках глаз, их следует слегка придавливать кончиками указательного пальца, а те, что под глазами, растирать в противоположном друг от друга направлении.

Апанович отметила, что на внешность влияют вредные привычки. По ее словам, при злоупотреблении курением или алкоголем косметология не окажет максимального эффекта — мешки под глазами и морщины будут видны. Также она посоветовала не увлекаться диетами, поскольку из-за них из организма уходят вещества, отвечающие за эластичность кожи.

Для борьбы с мешками под глазами она рекомендовала обыкновенные чайные пакетики, которые нужно прикладывать к проблемному месту и держать в течение 30 минут. Благоприятно влияет на кожу умывание холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также прием витаминов, особенно — витамина D.