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Сегодня, 09:30

Легкоатлет рассказал, чем могут быть опасны ежедневные пробежки

Ольга Стрельникова
Пробежка в Москве.
Фото Global Look Press
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Профессиональный бегун и фитнес-эксперт рассказал, почему не стоит бегать каждый день.

Мастер спорта по легкой атлетике, двукратный чемпион России и фитнес-эксперт Александр Мироненко в эксклюзивном интервью «СЭ» предупредил, что ежедневные пробежки могут привести к перетренированности, физическим травмам, снижению иммунитета, болям в суставах и мышцах. «Если тело не готово к беговым нагрузкам в физическом, техническом и ментальном планах, это может привести к быстрому саморазрушению и формированию страха к бегу и двигательной активности в целом», — подчеркнул эксперт.

Частота тренировок обуславливается уровнем подготовки бегуна. Если начинающему спортсмену хватит одного дня бега в сочетании с двумя днями отдыха, то профессионал может осуществлять пробежки до 5 дней в неделю, оставляя на восстановление 2 дня.

Прежде, чем отправиться на пробежку Александр Мироненко рекомендует обратить внимание на возможные противопоказания.

Бег. Ежедневные пробежки могут быть опасны для здоровья, рассказал атлет

Здоровье
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