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29 сентября, 08:00

Малышева назвала неочевидный признак герпеса

Елена Малышева.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущая Елена Малышева в новом выпуске программы «Жить здорово», которая выходит на Первом канале, рассказала вместе со своими коллегами о боли в глазах.

Специалисты отметили, что об этом виде боли может говорить приступ глаукомы и кластерная головная боль. Врач Герман Гандельман сказал, что при кластерной головной боли появляются сильнейшие боли.

«Таким пациентам необходимо купить кислородный баллончик в аптеке и просто дышать кислородом, это может снять боль», — заявила Малышева.

В свою очередь, доктор Андрей Продеус рассказал, что глазная боль является одним из симптомов герпетического кератита.

«Мы привыкли к тому, что герпес — это простуда на губе, но он бывает и на глазах», — добавила Малышева.

Елена Малышева
Здоровье
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