Маркетолог Скяев назвал 5 способов провести новогодние каникулы

Маркетолог и креатор Тамерлан Скяев рассказал, как провести новогодние праздники с пользой.

«Один из самых интересных и увлекательных способов отпраздновать Новый год — отправиться в путешествие. Это необязательно должна быть поездка на дорогие зарубежные курорты. Новый год — прекрасная возможность посмотреть свою собственную страну: побывать в зимнем Сочи или в кавказских Минеральных Водах, в Москве или в городах Золотого кольца, на Урале или на Алтае», — приводит слова Скяева Life.ru.

Он также предложил отправиться в поход, квест или экскурсию по родному городу.

«Можно выбрать окрестности своего города или населенного пункта, особенно если поблизости есть лес, роща, горы или другие живописные места. Обычно на новогодние праздники во многих городах организуются квесты. Но вы можете придумать и собственный квест. Главное — разработать увлекательный сценарий, позвать гостей, которым он будет интересен, и вперед! Мало кто из нас имеет в будни время и силы гулять даже по собственному городу, посещая его достопримечательности. Но в новогодние праздники это вполне можно сделать. Например, можно разработать план посещения городских достопримечательностей и постараться в него уложиться в течение новогодних каникул», — добавил Скляев.

Он также предложил игру «Семейный переворот» — когда дети и взрослые меняются ролями. Тамерлан уверяет: веселье вам обеспечено. Родители смогут на день или два «вернуться в детство», а ребятишки почувствуют себя взрослыми. Это к тому же прекрасная возможность посмотреть, как дети проявляют себя и как копируют поведение родителей.