Массажист назвал 5 причин делать массаж сухой щеткой

Массажист Илья Клюев в интервью «Кубанским Новостям» рассказал, что хотя бы раз в неделю нужно делать массаж кожи сухой щеткой с натуральной щетиной. Массаж не требует масел и крема, проводится на сухом теле. Не нужно и никаких дополнительных затрат, кроме приобретения бамбуковой щетки.

Качественный массаж, проведенный сухой щеткой, отшелушивает омертвевшие ороговевшие чешуйки и делает кожу чище, улучшает кровообращение, способствует лимфодренажу, уменьшает целлюлит.

В заключение специалист отметил, что кожа после процедуры обретает привлекательный вид, становится мягкой и гладкой.