Массажист Таранов заявил, что антицеллюлитный и лимфодренажный массаж поможет похудеть

Массажист Павел Таранов заявил, что антицеллюлитный и лимфодренажный массаж поможет похудеть.

«Наиболее эффективными видами массажа для похудения считаются антицеллюлитный и лимфодренажный, а также баночный, аппаратный и медовый. Например, при лимфодренажном применяются мягкие техники на отток лимфы, а антицеллюлитный является более грубым и глубоким видом. Для похудения необходимо пройти 10-15 сеансов, а массажные техники можно применять и самостоятельно, хоть и без проработки мышц. Так, рекомендуется поглаживать, растирать и разминать живот, кисти, стопы, икроножные мышцы, бедра и шею», — приводит слова Таранова Life.ru.