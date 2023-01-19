Мастер спорта рассказала, как правильно подготовиться к физической нагрузке

Мастер спорта по спортивной гимнастике, тренер Европейского гимнастического центра Анастасия Богданова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что любые занятия спортом важно начинать с разминки. Ее цель — качественно разогреть мышцы и суставы перед основной частью тренировки.

«Разминка усиливает кровообращение в нашем организме, поднимает температуру тела и передачу нервных импульсов к мышцам, улучшает эластичность связок. Таким образом организм готовится к дальнейшему безопасному выполнению динамичных, амплитудных и резких движений в основной части тренировки, снижая риск получения травм», — пояснила тренер.

Также специалист отметила, что разминка способствует улучшению концентрации внимания, скорости реакции и координации движений. Все эти качества можно хорошо проявить только при разогретых связках и суставах.

Анастасия Богданова посоветовала уделить разминке 15-20 минут. Она должна включать простые упражнения, а динамичную нагрузку нужно чередовать со статичной.

«Начинайте с разогревающих упражнений, таких как бег, прыжки. Их можно выполнять на месте в течение пяти минут. Затем перейти к разминке всех групп мышц и суставов — это плавные вращения в плечевых и локтевых суставах, затем в тазобедренных и коленных. Особое внимание стоит уделить разминке шейного отдела позвоночника и поясницы. В завершение перейти к наклонам вперед, назад, в сторону из положения стоя», — объяснила тренер.

Чтобы выполнить качественную растяжку ног, по словам Анастасии Богдановой, необходимо выполнить выпады вперед и в сторону на правую и левую ногу.

«Отличным дополнением станет растяжка с опорой одной ногой на возвышение под углом 45 градусов, а затем 90 градусов. Встаньте на одну ногу, вторую поднимите вперед на возвышение, выполните к ней плавные наклоны, затем повторите то же самое на второй ноге. Затем можно поднять ногу в сторону на возвышение и выполнить к ней наклоны», — резюмировала специалист.

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