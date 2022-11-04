Медсервис «СберЗдоровье» рассказал о том, как работодатели борются со стрессом у сотрудников

Медсервис «СберЗдоровье» рассказал о внедрении российскими работодателями специализированной психологической помощи сотрудникам.

Представители медсервиса «СберЗдоровье» в беседе с «Известиями» рассказали о стремлении работодателей помочь своим сотрудникам в борьбе со стрессом. Все чаще они приобретают пакет психологической помощи для своих подопечных. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла практически в семь раз. «Сервисы психологической помощи чаще приобретает крупный и средний бизнес. Среди предприятий малого бизнеса такие пакеты в основном собственники покупают для себя и своей семьи», — рассказали в пресс-службе «СберЗдоровья».

По последним статистическим данным, представленным порталом «Зарплата.ру», у 80% сотрудников постоянный стресс приводит к желанию уволиться, а свыше 50% стабильно пребывают в нервном напряжении, находясь на работе. Наибольший стресс создают ситуации, в которых сотрудники не могут разобраться самостоятельно, а также повышенный уровень нагрузки. В меньшем количестве нервируют специалистов различных отраслей отношения с руководством, коллегами и конфликты с клиентами.

Целью работодателей является повышение эффективности сотрудников, уменьшение числа конфликтных ситуаций, стабилизация эмоционального фона в коллективе, снижение уровня тревожности и стресса. Также подобным образом работодатели предполагают предотвратить текучесть кадров.