Москвичам рассказали, когда закроются катки в этом году

Если вы хотели научиться кататься — еще есть время!

Главный каток Москвы традиционно расположен в самом ее сердце — на Красной площади. Начал он свою работу в ноябре и продолжит встречать гостей вплоть до 28 февраля ежедневно с 9 до 23. Билеты можно приобрести онлайн и в кассах катка.

«Тот самый каток на ВДНХ» на Главной аллее, между павильонами № 1 «Центральный» и № 58 «Земледелие», открылся также в ноябре. Закрытие сезона здесь состоится 26 февраля. Действует продажа электронных билетов, можно даже обзавестись абонементом на пять посещений, который активен до завершения сезона-2022/23.

Дольше всего, вплоть до 8 марта, проработает «Каток культуры и отдыха» в Парке Горького. Здесь можно арендовать не только коньки, но при необходимости даже пауэрбэнк. Удобные места для переобувания, камеры хранения, сувенирные лавки и много других сюрпризов ждут вас здесь до самой весны. Не забудьте, что явиться на каток нужно в течение 30 минут до начала сеанса, указанного в билете.