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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:01

Москвичи и петербуржцы выбирают разное меню при подготовке к лету

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Москвичи и петербуржцы выбирают разное меню при подготовке к лету, сообщает Life.ru.

Всего с начала года было сделано более 10 000 заказов блюд для похудания, при этом количество заказов в Москве в три раза превышает количество заказов в Санкт-Петербурге. Москвичи начинают свой день на час раньше, чем петербуржцы: количество заказов с 7:00 до 8:00 в столице в 1,5 раза больше, чем в городе на Неве. В январе жители двух столиц решили уделять больше времени блюдам для похудения и детокс-питанию, на первый месяц года пришелся пик заказов: их приобрели почти 2000 раз, затем спрос упал на 30%. Он вырос вновь с 1 по 20 апреля — в 1,6 раза. Особенно популярны салаты из свежих овощей, легкие супы, в качестве гарнира к нежирному мясу — фасоль, брокколи, булгур, молодая капуста.

Источник: https://life.ru/p/1575190
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