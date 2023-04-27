Москвичи и петербуржцы выбирают разное меню при подготовке к лету

Москвичи и петербуржцы выбирают разное меню при подготовке к лету, сообщает Life.ru.

Всего с начала года было сделано более 10 000 заказов блюд для похудания, при этом количество заказов в Москве в три раза превышает количество заказов в Санкт-Петербурге. Москвичи начинают свой день на час раньше, чем петербуржцы: количество заказов с 7:00 до 8:00 в столице в 1,5 раза больше, чем в городе на Неве. В январе жители двух столиц решили уделять больше времени блюдам для похудения и детокс-питанию, на первый месяц года пришелся пик заказов: их приобрели почти 2000 раз, затем спрос упал на 30%. Он вырос вновь с 1 по 20 апреля — в 1,6 раза. Особенно популярны салаты из свежих овощей, легкие супы, в качестве гарнира к нежирному мясу — фасоль, брокколи, булгур, молодая капуста.