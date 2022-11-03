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Сегодня, 09:05

На Сахалине обнаружен птичий грипп

Ольга Стрельникова
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На птицефабрике «Островная» в Сахалине зафиксирован птичий грипп, относящийся к типу А.

У сотрудников признаков заболевания не выявлено. Ольга Фунтусова, являющаяся главным санитарным врачом Сахалинской области, успокоила жителей региона: «Опасности распространения заболевания среди населения нет».

Принимаются соответствующие меры: помещения дезинфицируются, обновляются дезинфекционные барьеры, техника и персонал прикрепляются к конкретному корпусу. Контролируется соблюдение санитарных требований.

Также предполагается проведение вакцинации среди сотрудников птицефабрики, не сделавших ранее прививку от гриппа, если они не имеют каких-либо противопоказаний.

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