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Сегодня, 14:41

Нарколог дал простые советы, как избежать похмелья в новогодние праздники

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нарколог Алексей Казанцев рассказал, как избежать похмелья в новогодние праздники.

«Похмелье, как говорят у нас в народе, — это перепил, то есть употребил чуть большую дозу, чем может утилизировать печень и организм. Толерантность, устойчивость к алкоголю у всех разная. Желательно не нагружать внутренние органы, потому что алкоголь воздействует на печень, и поджелудочную железу, и желудок. Градус повышать и понижать не стоит, лучше принимать весь вечер один и тот же алкогольный напиток. Спиртное стоит покупать в проверенных магазинах и алкомаркетах. Также от алкоголя рекомендуется отказаться тем, кто болен коронавирусом и другими недугами, из-за того что спиртное снижает иммунитет. Тем же, кто пьет, стоит до и после употребления алкоголя принять энтеросорбенты. Чтобы избежать похмелья, также рекомендуется прогуляться, принять контрастный душ, выпить минеральный напиток, желательно негазированный, и ни в коем случае не опохмеляться», — приводит слова Казанцева Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1361444
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