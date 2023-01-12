Нарколог объяснил, чем вредно безалкогольное пиво

Такой напиток может оказаться не менее вредным, чем его алкогольный аналог.

Врач-нарколог Даниил Петров в беседе с «Мослентой» рассказал, что безалкогольное пиво содержит быстрые углеводы, которые приводят к резкому скачку сахара в крови, что при наличии хронических заболеваний чревато еще большими осложнениями. Если вы здоровы, не стоит обольщаться — безалкогольное пиво, по словам врача, относится к диуретикам и обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению из организма не только минералов, полученных с напитком, но и тех, что уже были.

Также Даниил Петров обратил внимание на то, что безалкогольное пиво в больших дозах несет все те же неприятные для самочувствия последствия, что и обычное, и даже может быть зафиксировано сотрудником дорожной полиции. «Если вы за рулем, то употребление двух-трех бутылок такого пива может выявиться на комиссии. Как правило, в безалкогольном пиве может содержаться от 0,5 до 1 процента алкоголя», — заключил нарколог.